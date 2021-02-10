مباحثات الغردقة : انتخاب السلطة الجديدة فرصة لـ حل الأزمة الليبية

دعا رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالأزمة الليبية، اللواء أيمن بديع ، طرفي الصراع لاستثمار الأجواء الإيجابية التي تعيشها الساحة السياسية حاليا من اختيار سلطة تنفيذية جديدة، ومخرجات اللجنة العسكرية 5+5 من أجل حل الأزمة الليبية .

بدوره أشاد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل خلال افتتاح أعمال الجولة الثالثة، بدعم القاهرة للتوافق في ليبيا ودعم المسارات المختلفة للحوار، متمنيا أن تُكلل أعمال هذه الجولة بالنجاح.

من جهته ، أكد عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا استعداد المفوضية لإجراء الاستفتاء على الدستور.

و في السياق ذاته ،أكدت نعيمة الحامي عضو اللجنة الدستورية ، أن مباحثات الغردقة ستتركز على الاتفاق بشأن النواحي المتعلقة بترتيبات إجراء الانتخابات العامة، وموعد إجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور.

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