بليحق: 3 عراقيل أمام إجراء الاستفتاء الدستوري في الموعد المحدد

أكد المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن مباحثات لجنة المسار الدستوري في جولتها الثالثة، بمدينة الغردقة المصرية، كشفت عن عراقيل وصعوبات أمام عملية إجراء الاستفتاء على مسوَّدة الدستور الجديد خلال المدة المتبقية قبل موعد إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وأوضح بليحق، في تصريح إعلامي، أن الجولة الثانية من المباحثات التي تمت قبل 3 أسابيع كانت شهدت اتفاقا بين مجلسي النواب وما يسمى بمجلس الدولة على المضي قدما في مشروع الاستفتاء على الدستور الدائم لليبيا، مبينا أن الجولة الثالثة ناقشت إمكانية إجراء الاستفتاء على الدستور وفقا للقانون الصادر عن مجلس النواب رقم 6 لسنة 2018م، من حيث توافر الإمكانيات المادية والفنية في ظل المدة الباقية قبل إجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.

وأوضح أن المباحثات أكدت صعوبة إجراء الاستفتاء على الدستور في المدة الباقية، حيث تتطلب عملية الاستفتاء إجراءات لمدة تتجاوز المدة الباقية، ما يعني احتمال عدم إجراء الانتخابات في موعدها في حال تم التوافق على الاستفتاء أولا، مبينا أن المفوضية تحتاج إلى مدة تبلغ 7 أشهر للاستفتاء على الدستور، وفي حال تم رفضه من الشعب الليبي، ستطول الإجراءات لما بعد موعد عقد الانتخابات ما يعني تأجيلها إلى موعد لاحق.

وأشار بليحق إلى موقف الأمم المتحدة من احتمال تأجيل الانتخابات إذا تم التوافق على إجراء الاستفتاء أولا، مؤكدا أنه لم يصدر حتى الآن من لجنة المسار الستوري ما يفيد بهذا التوجه ، مشيرا إلى أن المباحثات مستمرة لمدة 3 أيام، وسيصدر بشأنها بيان ختامي بعد انتهائها.

هذا وكانت قد انطلقت صباح أمس الثلاثاء، أعمال الجولة الثالثة للمسار الدستوري، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في مدينة الغردقة المصرية، بحضور وفدي النواب والدولة، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، ومسؤول المسار الدستوري بالبعثة الأممية للدعم في ليبيا.

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