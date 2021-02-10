شرطة الرجبان.. ضبط عصابة سرقة أسلاك كهربائية وبطاريات اتصالات

ألقى رجال الأمن والشرطة التابعين لمـركـز شـرطـة مدينة الـرجـبان بالجبل الغربي بـالـتـعاون مـع قـسـم الـبـحث الـجنائـي بمـديـرية أمـن جـادو القبض على تـشكـيل عـصـابـي- حسب ما أوردته المنصة الإعلامية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وجاء في منشور الوزارة أن العصابة المكونة من “4” أشخاص، تمتهن سـرقـة الأسـلاك الـكـهربـائـية مـن أعـمـدة الـنـقل، إضافةً إلـى الـبطاريـات والـكوابـل الـتـي تـستـخدم فـي الـشبـكات الـبريـديـة وخـطـوط الـنـقل، ليتم من ثم اتـخـاذ الإجـراءات الـقانـونـية حـيالـهم بإحالتهم إلى الجهات العدلية للاختصاص.

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