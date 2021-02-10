توقعات بتأثر البلاد بتقلبات وطقس بارد منتصف فبراير

تناقلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن تأثر البلاد بمنخفض قادم من القارة الأوروبية، خلال الأيام المقبلة، سيتسبب في موجة برد وهطول ثلوج.

وأشارت صفحات متخصصة في متابعة الطقس، إلى وجود احتمال جيد بتأثر البلاد بتقلبات وطقس بارد وهطول أمطار، بداية من منتصف شهر فبراير، ربما تستمر لأيام، لكن تظل التوقعات متغيرة»،

إلا أنها عادت لتوضح إن التوقعات بعيدة زمنيا، وبالتالي دقة الخرائط والنماذج «ضعيفة»، لافتة إلى أنه «لا يمكن وضع نشرات لمثل هكذا فترة من الآن أو تبين مدى تأثير التقلبات، خصوصا من حيث الأمطار أو الثلوج».

وفي العموم يحتاج التثبت من الأحوال الجوية أن تكون المدة الفاصلة حتى وقوعها ثلاثة إلى خمسة أيام، حسب تلك الصفحات التي أوضحت أن البلاد تتعرض إلى الآن «لموسم صعب وجاف على مناطق كثيرة».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا