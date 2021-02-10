«الشكري»: على ديواني المحاسبة وهيئتي الرقابة إيقاف قرارات السراج والثني

طالب محافظ المصرف المركزي المنتخب من قبل مجلس النواب محمد الشكري، رئيسي ديواني المحاسبة وهيئتي الرقابة، بإيقاف قرارات فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق، وعبد الله الثني، رئيس الحكومة الليبية.

وقال الشكري، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الأساتذة/ رئيسي ديوان المحاسبة ورئيسي هيئة الرقابة الإدارية؛ برجاء إيقاف رئيسي الحكومتين والوزارات والمؤسسات التابعة لهما من إصدار قرارات تعيينات أو ترقيات أو إيفاد للخارج أو مصروفات غير اعتيادية (أو ما يسمى قرارات الساعات الاخيرة)”.

وأضاف “يجب أن يتم إيقاف قراراتهما من تاريخ اختيار المجلس الرئاسي والحكومةً من قبل لجنة الـ75، لقد بدأ سيل من قرارات الترضية والتنفيع والمصالح المتبادلة على حساب مقدرات شعبنا”.