مروان الدرقاش: المنافقون يطالبون بإخراج القوات التركية من ليبيا

اعتبر مروان الدرقاش، ضيف قنوات “الإخوان المسلمين” التي تقدمه بوصفه “محلل سياسي” من مصراتة، أن “المنافقون يطالبون بإخراج القوات التركية من ليبيا”.

وقال «الدرقاش»، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» “لن أتكلم عن المرتزقة الذين يتواجدون في ليبيا بدون حتى أن يختموا جوازات سفرهم بختم الدخول”، بحسب كلامه.

وأضاف زاعمًا؛”لكن بينما جاءت القوات التركية في يناير 2020 – ولن أتكلم هنا عن السبب- تتواجد القوات الإيطالية والبريطانية والأمريكية والإماراتية والمصرية في ليبيا منذ 2015″، بحسب ادعائه.

وختم قائلًا: “فأكيد شكلك حيكون وِحش (بكسر الواو) لما تطالب بخروج الأتراك وتغض الطرف عن الآخرين”، على حد تعبيره.