حنان شلوف: هل سيقدم «دبيبة» حكومته لنواب طبرق أم طرابلس؟

رأت حنان شلوف، النائبة المنشقة عن البرلمان، أنه لم تحصل قائمة «المنفي الدبيبة» على رفض شعبي كالذي كان متوقع لقائمة «عقيلة باشاغا» ولكن بالرغم من هذا فإن التحدي مازال قائما.

وقالت شلوف، في منشور لها، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “بلجنة ملتقى الحوار لقطاء البعثة، تجاوزت ستيفاني البرلمان بشقيه ولم تسع في توحيده ومع عدم الاعتراف ببرلمان طرابلس وفشل كل مساعي برلمان طرابلس لإقالة عقيلة صالح في غدامس”.

وأضافت “باشتراط الثني أنه لن يسلم إلا لحكومة نالت الثقة من البرلمان ومصر التي صرحت أنها ستتعاون مع الحكومة التي تنال الثقة من البرلمان فهل سيقدم الدبيبة حكومته للاعتماد لنواب طبرق أم لنواب طرابلس وإذا قدمت في طرابلس ونالت الثقة هل سيعترف العالم والبعثة بنواب طرابلس؟”.

وتابعت “وإن قدمها لنواب طبرق هل سنجد جل نواب طرابلس يشدون الرحال لطبرق من جديد؟”.

واستطردت “في كل الأحوال سواء قدم الدبيبة حكومته لطرابلس أو لطبرق هل ستظل تحظى بالرضا الشعبي لكونها حكومة غير جدلية أم سوف يتلبسها الجدل نتيجة عدم عناية البعثة بتوحيد مجلس النواب وحل الخلافات الجوهرية فيه وسعيها لإيجاد سلطة تنفيذية جديدة تطيح بالسلطة التنفيذية التي أوجدتها سابقا من خلال ممثلها ليون”.