المركزي يُقرض المصارف التجارية 10 مليارات دينار

كشف مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي عن قيمة القرض الممنوح من مصرف ليبيا المركزي للمصارف التجارية الليبية لحل أزمة السيولة المالية ومعالجة تداعيات ايقاف المقاصة بين المصارف الليبية في شرق البلاد وغربها.

وبحسب المصدر، فإن المصرف المركزي منح المصارف التجارية 10 مليارات دولار، على دفعتين، حيث تمت الموافقة وصرف الدفعة الأولى من قبل مجلس إدارة المصرف في يناير الماضي، على أن يتم صرف الدفعة الثانية منتصف العام 2021.

وكان مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي قد اجتمع الثلاثاء مع مديري المصارف التجارية في ليبيا وناقش معهم سبل معالجة اشكالية المقاصة بشكل تدريجي، مع فتح باب للمصارف بقبول قيمة القرض أو رفضه أي بتخصيص ورقة لتعبئة نموذج من قبل مجالس إدارة المصارف التجارية .

ووفقا للمصدر ذاته فإن مصرف الوحدة وافق على قيمة القرض الممنوح بعد أن رفضها في وقت سابق بسبب شروط منحه القرض، كما وافق على تعليمات المركزي باستعمال قيمة القرض بتسوية المقاصة والمرتبات، وتسوية قيمة القرض الممنوح للمصارف من حساب المصرف ذاته الذي وردت إليه القيمة.