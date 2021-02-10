عضو هيئة صياغة الدستور: اجتماع الغردقة سيقرر الاستمرار في الاستفتاء أو تأجيله

أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي عبدالحميد جبريل إن اجتماع لجنة المسار الدستوري في الغردقة سيتقرر من خلاله الاستمرار في الاستفتاء أو تأجيله أو ربما تحديد موعده.

وأضاف جبريل لـ”أخبار ليبيا24″ :”ربما سيكون الاستفتاء على الدستور هو أول استحقاق قبل الانتخابات وإن كان بعيد الاحتمال بسبب أن مشروع الدستور غير متوافق عليه ومن غير المقبول تمريره بهذه الطريقة أي أن يبنى الدستور خلافا لقاعدة نشأته”.

وأوضح عضو الهيئة أن هذا المسار أصلا مخالف للقاعدة الدستورية بالإعلان الدستوري فهي لجنة غير مفوضة من قبل السلطة التشريعية وإن كانت مفوضة فإنها لا تقدم إلا مقترحات ولا تصدر قرار ولذلك إن مقترحاتها مجرد ظاهرة توافق تحتاج إلى اعتماد من السلطة التي فوضتهم.

وتابع جبريل تصريحه :”إذا كانت عملية الاستفتاء على الدستور بـ”لا”، سيعود مشروع الدستور إلى الهيئة التأسيسية مجددا”.

وختم قائلا :”لقد كان الأولى إلزام الهيئة التأسيسية بالاجتماع للنظر في المطاعن على هذا المشروع أو إلغاء هذه الهيئة وانتخاب غيرها بدلا عن الاستفتاء”.