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«الخطوط الجوية الليبية» تستعد لتوحيد «الشركة القابضة» برحلة من معيتيقة لبنينا

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تستعد إحدى طائرات الخطوط الجوية الليبية، للإقلاع من مطار معيتيقة الدولي، صوب مطار بنينا الدولي، في رحلة افتتاحية، ضمن إتمام إجراءات توحيد الشركة.

وقال بيان صادر عن إدارة مطار معيتيقة الدولي: تقلع بعد قليل طائرة الخطوط الجوية الليبية بقيادة طيار يحي كدادة من مطار معيتيقة الدولي صوب مطار بنينا الدولي في رحلة افتتاحية”.

وأضاف البيان “تحتضن الرحلة على متنها وفد من الشركة الليبية الأفريقية القابضة وأعضاء من مجلس إدارة الشركة وبعض مدراء الادارات والمكاتب وذلك لإتمام إجراءات توحيدها على الصعيد الاداري والمالي ومن المتوقع أن تباشر رحلاتها الداخلية والخارجية اعتبارا من الأسبوع المقبل”.

الوسوم

الخطوط الجوية الليبية مطار بنينا مطار معيتيقة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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