بليحق: مجلس النواب يرفض وجود قوات أجنبية في ليبيا

ليبيا- أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق رفض المجلس لتواجد القوات الأجنبية على الأراضي الليبية.

بليحق أشار خلال مداخلة هاتفية الثلاثاء في برنامج “على مسؤوليتي” الذي يعرض عبر شاشة فضائية صدى البلاد المصرية تابعتها صحيفة المرصد إلى أن الشعب الليبي صاحب الحق في كل ما يتعلق بشأن القواعد الأجنبية، مشددًا على السعي لوجود كفاءات لخدمة هذا الشعب.

وأضاف بليحق أن الحكومة الليبية يجب أن تسعى لتحقيق التوازن الجغرافي بين الأقاليم الثلاثة، مبينًا وجود مساعٍ للمضي قدمًا من أجل لم شمل الليبيين، بعد التوافق على على الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور في ليبيا الذي تعمل الحوارات في مدينة الغردقة المصرية على وضع أساس له.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية