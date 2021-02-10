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«الليبية الأفريقية للطيران» تجتمع في بنغازي لإتمام توحيد الشركة

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

توجه وفد من الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران إلى مدينة بنغازي، الأربعاء، لإتمام إجراءات توحيد الشركة على الصعيد الإداري والمالي.

وأقلعت طائرة الخطوط الجوية الليبية من مطار معيتيقة الدولي إلى مطار بنينا الدولي صباح اليوم، وعلى متنها الوفد الذي ضم مجلس ادارة الشركة وبعض مدراء الادارات والمكاتب، حسب بيان إدارة مطار معيتيقة، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن تباشر «الليبية الأفريقية» رحلاتها الداخلية والخارجية، اعتبارا من الأسبوع المقبل.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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