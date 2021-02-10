نقص اللقاحات والتطعيمات يهدد حياة أكثر من 250 ألف طفل في ليبيا

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، بأن مجال الصحة في ليبيا أصبح في حالة حرجة بعد أن عانت سنوات من الإهمال والنزاعات انعكست بشكل واضح خلال انتشار فيروس كورونا، بعدما أظهر القطاع عدم قدرته على الاستجابة والتعاطي مع الجائحة.

وأوضحت المصادر في تقرير لها أن المسؤولين في وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، أبلغوا منظمة الصحة العالمية أن جميع مستودعات اللقاحات والتطعيمات أصبحت فارغة تقريبا، كما تعاني البلاد من نقص حاد في الأدوية، مما يهدد عشرات الآلاف من الأطفال.

وأشارت المصادر إلى أنه منذ مارس 2020، بدأت أصوات في الوزارة تحذر من تباطؤ حركة توريد الأدوية واللقاحات عالميا، وبالتبعية نقص الوارد إلى ليبيا، إضافة إلى تأخر الاعتمادات المالية اللازمة للتعاقد على تلك المستلزمات الحيوية والمهمة.

ولفتت المصادر الي أن هناك عدة قضايا فساد في القطاع الصحي تورط فيها وكيل الوزارة محمد هيثم عيسى، وكان المسؤول الفعلي عنها، حيث غادر ليبيا بجواز سفر مزور نهاية العام الماضي، هربا من اتهامات بـ”اختلاس أموال عامة”، ولم يستدل على مكانه منذ حينها، وفق المصادر.

وقالت المصادر إن منظمة الصحة العالمية أطلقت تحذيرا من نفاد 4 لقاحات تطعيم للأطفال في ليبيا، مشيرة إلى أن أكثر من 250 ألف طفل دون عمر السنة عرضة لخطر الأوبئة بسبب النقص الحاد في إمدادات اللقاحات، موضحة أن المنظمة توقعت انتهاء إمدادات اللقاح السداسي خلال أقل من شهر، وهو الذي يحمي من ستة أمراض “الدفتيريا، والكزاز، والسعال الديكي، وشلل الأطفال، والمستدمية النزلية من النوع (ب)، والتهاب الكبد الفيروسي (ب)”، ونفاد لقاح شلل الأطفال الفموي، الذي يعطى عند الولادة وفي عمر 9 أشهر، والحصبة بحلول نهاية العام الماضي.

و أضافت المصادر أنه بحسب تقرير للمنظمة الدولية، كانت هذه المرة الثانية التي تتكرر فيها الأزمة في العام الجاري، والثالثة خلال عامين ما يعني أن العديد من الأطفال فاتتهم أو قد تفوتهم جرعات اللقاح المجدولة، لافته إلى أن استمرار إغلاق خدمات الرعاية الصحية الأولية في ليبيا ترجع إلى نقص العاملين وانقطاع التيار الكهربائي ونقص معدات الوقاية الشخصية ما يؤثر على الخدمات الأساسية.

وأوضحت المصادر أن المنظمة الدولية، في بيان مشترك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، ناشدت حكومة الوفاق لضمان توفير الموارد المالية دون انقطاع لتأمين إمدادات التطعيم، في حين أظهر تقرير صادر من المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، أن 200 مركزا من أصل 700 للتطعيم في ليبيا، نفد مخزونها من لقاحات السل، ولديها كميات محدودة للغاية من اللقاح سداسي التكافؤ، وطالبت المنظمتان السلطات المحلية بضمان توفير الموارد المالية دون انقطاع لتأمين إمدادات التطعيم في البلاد.

وكشف التقرير أن منظمة الصحة العالمية عن نقص علاجات فيروس كورونا والأنسولين وأدوية علاج مرضى فيروس نقص المناعة البشرية والسل، فضلا عن الإمدادات الجراحية، مشيرة إلى أن الموردين رفضوا تزويد ليبيا بطلبات جديدة، بسبب عدم تقديم المصرف المركزي في طرابلس عن الاعتمادات المالية لدفع مستحقاتهم، حيث طالب محافظه، الصديق الكبير، بـ”الإفراج الفوري عن الأموال لتجديد الإمدادات الحيوية”.

وأشار التقرير إلى أن المسؤولين في ليبيا تأخرت في التعاقد على لقاحات خاصة بفيروس “كورونا”، إلا أنها مؤخرا قدمت 9.7 مليون دولار لتأمين شراء 2.8 مليون جرعة، تكفي 1.25 مليون شخص بمعدل جرعتين لكل شخص.

ولفت التقرير إلى أن منظمة “يونيسف انتقدت أيضا الأوضاع في ليبيا، خلال تقرير صدر مؤخرا، ذكرت فيه أن نحو 348 ألف طفل في ليبيا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية سواء كان ذلك من عن طريق تقديم الغذاء أو الرعاية الصحية أو الحصول على التعليم، موضحا أن هناك فرصة كبيرة لتفشي الحصبة وأمراض أخرى يمكن الوقاية منها في ليبيا، والتي تتسبب في الوفيات بين الأطفال، مضيفًا أن هناك حاجة ملّحة لضمان تدفق الأموال دون انقطاع لشراء اللقاحات وسد النقص الحالي.

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