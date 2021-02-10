«مكافحة الأمراض»: 467 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 1009 حالات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء.

وتعافى 1009 مصابين، في حين توفى 7 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

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