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«مكافحة الأمراض»: 467 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 1009 حالات

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء.

وتعافى 1009 مصابين، في حين توفى 7 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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