معيتيق يكشف موعد وصول لقاح كورونا إلى ليبيا

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق إن أولى شحنات اللقاح ستصل ليبيا خلال أسبوعين وستمنح للعاملين بمراكز العزل وفق ما أكده له أعضاء أعضاء اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا.

وقال معيتيق في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: إنه اجتمع أمس الثلاثاء مع أعضاء اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا وناقش معهم التدابير اللازم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وخلال اجتماعها أمس، أوصت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، بشكل مستعجل بفرض غرامات مالية على المخالفين للإجراءات الاحترازية، واتخاذ الإجراءات الوقائية وتعزيزها في المناطق ذات المعدلات العالية.

كما أوصت بوضع القيود والضوابط من طرف الجهات المختصة لتطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات بالمصارف خاصةً، ومواقع العمل والمطاعم والمقاهي والأسواق والمآتم والأفراح والمعارض والمؤتمرات وغيرها من الأنشطة.

وطالبت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، بتوفير التحاليل اللازمة للمعامل المعتمدة، وإدخال التحليل السريع المعتمد من منظمة الصحة العالمية لتغطية العجز الحاصل في المختبرات.