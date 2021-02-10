الحبري: بيروقراطية الكبير أكبر من مصلحة البنوك وأعانها الله على انتظارها

ليبيا – اتهم محافظ المصرف المركزي في مدينة البيضاء علي الحبري نظيره في العاصمة طرابلس الصديق الكبير بالبيروقراطية على حساب مصلحة المصارف.

اتهام الحبري للكبير جاء في تصريحات لصحيفة صدى الاقتصادية تابعتها صحيفة المرصد بشأن مستجدات قرار مجلس إدارة المصرف المركزي القاضي بمنح المصارف قرضا بقيمة 5 مليارات، مبينًا بالقول: “بيروقراطية الكبير أكبر من مصلحة البنوك، ربما غدًا تكتمل رحلة العذاب للمصارف، كان الله في عونها وأعانها على انتظارها”.

وتابع الحبري قائلًا: “كلمة قرض للأسف في غير محلها، وهي أرصدة للبنوك لدينا، وكان الأجدى أن يتم نقل الأرصدة من بنغازي إلى طرابلس مقابل شراء العملة بكل بساطة، لكن أسلوب (وين وذنك يا جحا) طويل وغير مجدي”.

واختتم الحبري تصريحاته وقال: “وللأسف ستقابلنا عوائق كثيرة في خطوات السياسة النقدية القادمة إذا كان هذا الأسلوب سيستمر خلال الفترة القادمة” .

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية