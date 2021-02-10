«الأرصاد» تحذر من رياح قوية على الساحل من الخمس إلى مصراتة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن الرياح ستؤثر كذلك على الساحل من بنغازي إلى طبرق، وستصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

– السماء صافية، تظهر بها بعض السحب.

– الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 5 و20 عقدة، نصل إلى 25 عقدة غدا على الساحل من الخمس إلى مصراتة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.5 متر.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب غدا على الساحل من الخمس إلى مصراتة.

– درجة الحرارة 16 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

– السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 5 و20 عقدة، وتتحول غدا من جنوبية ربية إلى شمالية غربية، سرعتها 25 عقدة، على الساحل من بنغازي إلى طبرق

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

– درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية والرؤية جيدة، تكون متوسطة غدا بسبب الأتربة.

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