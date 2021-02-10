المؤسسة الليبية للإعلام تنعى الفنان إسماعيل العجيلي

ليبيا- نعت المؤسسة الليبية للإعلام في طرابلس إلى الشعب الليبي الفنان إسماعيل العجيلي الذي وافاه الأجل المحتوم مساء الثلاثاء لإصابته بوباء كورونا.

بيان صحفي صادر عن المؤسسة تابعته صحيفة المرصد أكد أن الراحل كان أحد المبدعين المتميزين في الفن والأدب والتمثيل والكتابة، وظل على مدى نصف قرن أحد صانعي الفن الليبي والمؤثرين في الوجدان الوطني، ومن حاملي هموم الوطن وقضاياه على أجنحة الإبداع إلى شواطئ الوجدان ومتون العقول ومرافئ القلوب.

وأضاف البيان أن الراحل ترك للإعلام الوطني تراثًا لا يغيب، وموروثًا لا يزول، مختتمًا بتقديم العزاء لأسرة الفقيد والشعب الليبي.

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