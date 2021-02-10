العكاري: مصرف التجارة والتنمية سيبدأ بيع النقد الأجنبي

قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي “مصباح العكاري” إن مصرف التجارة والتنمية سيبدأ قريبا في عملية بيع النقد الأجنبي كغيره من المصارف الأخرى بعد تسوية مشكلة المقاصة المصرفية .

وأكد “العكاري” في تصريحات صحفية، امس الثلاثاء، أن الأسبوع القادم سيكون حاسم حيث ستجتمع لجنة تعديل سعر الصرف لتقييم نتائج السعر الجديد وسيكون هناك تقرير شامل سيحال إلى مجلس الإدارة ، وسيكون بيننا وزملائنا بالمنطقة الشرقية.

وكشف عضو لجنة تعديل سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي أن مبيعات النقد الأجنبي تجاوزت 3 مليارات دولار خلال 25 يوم عمل بسعر الصرف الجديد .

وأوضح العكاري، أن المشاكل التي لازالت تواجهنا هي عزوف بعض المصارف قبول الإيداعات النقدية، بالإضافة إلى مشكلة المقاصة لمصرفي التجارة والتنمية والوحدة، مؤكدا أن الثغرات في هذه المشكلة يتم العمل على إصلاحها.

ولفت إلى أن لجنة سعر الصرف صممت نماذج وتمت إحالتها إلى المصارف التجارية توضح حركة بيع نقد الأجنبي بكافة فروع المصارف التجارية، مؤكدا أن مشكلة السيولة ستصبح خلال الفترة القليلة القادمة شيئا من الماضي.