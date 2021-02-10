«مكافحة الأمراض»: 467 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 1009 شخصا ووفاة 7 حالات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الثلاثاء 09 فبراير 2021 م وفقا للبيان رقم (325).

واستلم المركز عدد (2580) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (452) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (890) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (319) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (161) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (150) عينة، مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (2) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (136) عينة، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (50) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (24) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (199) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (181) عينة، مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (15) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (1) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (2113) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (467) عينة موجبة لفيروس كورونا (367 جديدة + 100 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 196 حالة جديدة

عدد 40 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 33 حالة مخالطة

3.المنشية الجميل

عدد 1 حالة جديدة

4.يفرن

عدد 3 حالة جديدة

5.جادو

عدد 1 حالة جديدة

6.الرياينة

عدد 5 حالة جديدة

7.الخمس

عدد 12 حالة جديدة

8.زليتن

عدد 12 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

9.جنزور

عدد 26 حالة جديدة

10.قصر الأخيار

عدد 1 حالة جديدة

11.تاورغاء

عدد 1 حالة جديدة

12.غريان

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

13.بني وليد

عدد 4 حالة جديدة

14.اجدابيا

عدد 2 حالة جديدة

15.سبها

عدد 26 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

16.الشاطئ

عدد 6 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

17.مرزق

عدد 1 حالة جديدة

18.ام الأرانب

عدد 1 حالة جديدة

19.الغريفة

عدد 3 حالة مخالطة

20.وادي عتبه

عدد 3 حالة جديدة

21.تراغن

عدد 2 حالة جديدة

22.البوانيس

عدد 1 حالة جديدة

23.الزاوية المركز

عدد 10 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

24.الزاوية الغرب

عدد 12 حالة جديدة

25.العامرية

عدد 9 حالة جديدة

26.القره بوللي

عدد 8 حالة جديدة

27.باطن الجبل

عدد 5 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

28.الماية

عدد 1 حالة جديدة

29.الزهراء

عدد 7 حالة جديدة

30.الرحيبات

عدد 7 حالة جديدة

31.العجيلات

عدد 3 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 1009 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 921 حالة في طرابلس

2.عدد 4 حالات في اجدابيا

3.عدد 2 حالة في درج

4.عدد 25 حالة في بني وليد

5.عدد 14 حالة في مصراته

6.عدد 12 حالة في الرحيبات

7.عدد 9 حالات في سبها

8.عدد 22 حالة في الزاوية المركز

تفاصيــــــل الــــ ( 7 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في الجفرة

2.عدد 1 حالة في مسلاته

3.عدد 1 حالة في بني وليد

4.عدد 1 حالة في الرحيبات

5.عدد 1 حالة في سبها

6.عدد 1 حالة في مرزق

7.عدد 1 حالة في الزاوية المركز

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 126028

2.الحالات النشطة : 16653

3.المتعافين : 107386

4.الوفيات : 1989