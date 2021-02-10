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عاجل // السيسي والمنفي يبحثان هاتفيًا مستجدات الأوضاع في ليبيا

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، تطورات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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