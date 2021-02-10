الأرصاد: أجواء تميل للدفء على أغلب المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في نشرة جوية اليوم الأربعاء أن تميل الأجواء للدفء نهارا على أغلب مناطق البلاد حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم ما بين 20-27م، مع رياح جنوبية غربية نشطة نسبيا نهار على مناطق الشمال الغربي قد تسبب في اثارة للغبار احياناً.

ففي رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – الجبل الغربي، أجواء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة نهار اليوم قد تسبب في إثارة للأتربة والغبار على بعض المناطق تتحول يوم الخميس إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: حيث تتراوح ما بين (20- 26) مْ وتسجل انخفاض يوم الخميس.

أما الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده، فالأجواء قليلة الغيوم، والرياح : جنوبية غربية إلى جنوبية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19-25) مْ، على اغلب المناطق.

وفي الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:- الأجواء صافية، والرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة، درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25- 28) مْ.

أما الكفرة- السرير- تازربو، فالأجواء صافية إلي قليلة الغيوم. والرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى ما بين (26- 28 ) مْ.

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