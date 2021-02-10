حملة تطوعية لغرس 100 شجرة تيكوما في شوارع زليتن

باشرت منظمة “بصمة شباب زليتن” للتنمية والعمل التطوعي، اليوم الأربعاء، حملة لغرس 100 شتلة من شجرة “تيكوما” في شوارع زليتن.

وقالت المنظمة في بيان، إن الحملة التطوعية أطلق عليها اسم المرحوم “محمد سليم دعدوش” وهو صاحب المبادرة، وكان عازما على تنفيذها قبل أن يتوفى الفترة الماضية.

وبدأت الحملة بحفر أماكن الشتول لتكون جاهزة لعملية الغرس، في ثلاثة شوارع رئيسية في المدينة هي شارع الأحذية وشارع البيئة وشارع المرحوم محمد دعدوش.

وأعربت منظمة بصمة شباب زليتن للتنمية والعمل التطوعي، عن شكرها للمتطوعين في الحملة، والمجلس البلدي زليتن وجهاز الخدمات العامة وجمعية الشهيد على دعمهم ومشاركتهم ، وكذلك جهاز الحرس البلدي ومديرية الأمن على تعاونهم معنا في تنظيم الطريق وتسهيل أعمال الحفر

يذكر أن شجرة التيكوما هي شجيرة مستديمة الخضرة، تنمو بسرعة وبكثافة وتعطي أزهار صفراء غزيرة حتى في أشد أنواع الحر والجفاف، وهي من شجيرات الزينة المناسبة للبيئة الشديدة الحر وتزرع في الحدائق الخاصة والعامة لجمال أزهارها، وتنمو في الشمس المباشرة.