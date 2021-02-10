الارصاد توضح توقعات الطقس في ليبيا اليوم 10-2-2021 واليومين القادمين.. وتحدد موعد موجة البرد القادمة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي في نشرة جوية عن حالة الطقس في ليبيا لمدة ثلاثة ايام، أن تسود الاجواء طقس دافئ نهارا على اغلب المناطق ومن المتوقع تسجل الحرارة القصوى هذا اليوم بين 21-29مْ وتتراجع درجات الحرارة يوم الغد على مناطق غرب ليبيا.

وبحسب النشرة فإن الرياح تنشط يوم غدا على بعض مناطق الشمال الشرقي مما يتسبب بإثارة بعض الاتربة.

موجة برد

وبحسب المركز فإنه من المنتظر ان تتاثر تدريجيا اغلب مناطق لبييا بموجة برد بداية من يوم الاحد القادم مع نشاط للرياح.

وفيما يلي تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الاربعاء 10 –02– 2021:

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

• الطقس: صافية إلى ظهور بعض السحب.

• الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (22- 28) مْ وتسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح : متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط يوم الغد مما تسبب في إثارة الاثربة وتتحول في المساء إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة نسبياً على بعض المناطق.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21-26) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: أجواء صافية.

• الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26- 29)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد على بعض المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: صافية إلى ظهور بعض السحب.

• الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

• درجات الحرارة القصوى: ما بين (25- 27 ) مْ.

تحذير بحري

التحذير: ريح باش الى شرش نشط يوم الغد على الساحل الممتد من الخمس الى مصراته وكذلك على الساحل من بنغازي الى طبرق تصل سرعته الى(25)عقدة .

النشرة البحرية:

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