«البشتي»: سلطات متعاقبة منذ 2012 لم تستطع معالجة حتى أزمة القمامة

اعتبر المحلل السياسي الليبي عبد العظيم البشتي، إن جميع السلطات منذ 2012 لم تقدم للشعب شيئًا ولم تعالج المشاكل التي أصبحت أمرًا واقعًا.

وقال «البشتي» في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، “سلطات متعاقبة منذ 2012 حتى الآن، لم تقدم للشعب شيئا ولم تستطع معالجة حتى أبسط الأشياء من مثل أزمة القمامة التي ظهرت وتراكمت وصارت أزمة وامرا واقعا فرض نفسه علينا فقط في زمنهم! “.

وتابع؛ “هل هؤلاء الذين حكمونا طوال الفترة الماضية وأمثالهم يمكن أن يرتجى منهم خيرا؟”.

وأردف “أو يمكن أن يراودنا أي شك في أنهم من الممكن أن يؤسسوا للديمقراطية أو يشرعوا في التنمية ورفع المعاناة عن هذا الشعب البائس، أم سيبقى شغلهم الشاغل وهمهم الوحيد هو الانهماك في سرقة ما يستطيعون سرقته ، وهم لا يشبعون”.