بليحق: صعوبة إجراء الاستفتاء على الدستور في موعده المحدد

القاهرة 10 فبراير 2021 (وال) – قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن الجولة الثالثة من مباحثات لجنة المسار الدستوري بمدينة الغردقة المصرية، ناقشت إمكانية إجراء الاستفتاء على الدستور، وفقا للقانون الصادر عن مجلس النواب رقم (6) لسنة 2018، من حيث توافر الإمكانيات المادية والفنية، في ظل المدة الباقية، قبل إجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.

وأوضح بلحيق في تصريحات صحفية، أن المباحثات أكدت صعوبة إجراء الاستفتاء على الدستور في المدة الباقية، حيث تتطلب عملية الاستفتاء إجراءات لمدة تتجاوز المدة الباقية ما يعني احتمال عدم إجراء الانتخابات في موعدها، في حال تم التوافق على الاستفتاء أولا، مبينا أن المفوضية تحتاج إلى مدة تبلغ (7)، أشهر للاستفتاء على الدستور، وفي حال تم رفضه من الشعب الليبي ستطول الإجراءات لما بعد موعد عقد الانتخابات، ما يعني تأجيلها إلى موعد لاحق.

ولفت بليحق إلى موقف الأمم المتحدة من احتمال تأجيل الانتخابات، إذا تم التوافق على إجراء الاستفتاء أولا، مؤكدا أنه لم يصدر حتى الآن من لجنة المسار الدستوري ما يفيد بهذا التوجه، مبينا أن المباحثات مستمرة لمدة (3) أيام وسيصدر بشأنها بيان ختامي بعد انتهائها.

وانطلقت صباح أمس الثلاثاء أعمال الجولة الثالثة للمسار الدستوري، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مدينة الغردقة المصرية، بحضور وفدي النواب والدولة ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، ومسؤول المسار الدستوري بالبعثة الأممية للدعم في ليبيا.(وال القاهرة) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال