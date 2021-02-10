ليبيا الان

تفاصيل اتصال السيسي مع المنفي

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

وأعرب السيسي خلال الاتصال عن التطلع لأن يمثل اختيار القيادة الليبية الجديدة بداية عهد جديد تعمل فيه كافة مؤسسات الدولة الليبية بانسجام وبشكل موحد يُعلي المصلحة الوطنية فوق أية اعتبارات، سعياً لإنهاء الانقسام الليبي، مؤكداً مواصلة مصر تقديم الدعم والمساندة لصالح الأشقاء الليبيين سواء على الصعيد الاقتصادي والأمني والعسكري. 

ومن جانبه؛ أكد المنفي اعتزاز ليبيا بالعلاقات الأخوية الراسخة مع مصر، والحرص على تدعيم تلك العلاقات في مختلف المجالات، فضلاً على زيادة التنسيق والتعاون إزاء القضايا الإقليمية المختلفة ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بالمساهمة الفعالة والصادقة لمصر في مسارات حل الأزمة الليبية على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية، والتي أثمرت عن تقريب وجهات النظر بين مختلف الليبيين، خاصةً من خلال المبادئ الأساسية في “إعلان القاهرة”، والذي كان له أكبر الأثر في إنهاء حالة الانقسام السياسي التي شهدتها ليبيا، وكذا استضافة مصر اجتماعات المسار الدستوري بأكملها بهدف التباحث حول القاعدة الدستورية لإدارة الدولة، إلى جانب استضافة مدينة الغردقة الاجتماعات العسكرية 5+5.

وتم التوافق على استمرار التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين بهدف تعزيز جهود الأشقاء الليبيين في قيادة المرحلة الانتقالية خلال الفترة المقبلة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • مصر الشقيق الاكبر للعرب تقوم بلم شمل الاشقاء بينما قطر الشقيق الاصغر يقوم بجلب الاشقياء الى ليبيا فبينما نرى فى مصر جلسات حوار بين الاشقاء الفلسطينيين والاشقاء الليبين نرى دعم قطر لتركيا لنقل مرتزقة وارهابيين لنشر الخراب والدمار فدور مصر فى لم شمل الاهوة ثابت فى القرآن الكريم عندما تم جمع ئشمل بنى اسرائيل وجلس نبى الله يعقوب او اسرائيل على عرش مصر وسجدوا جميعا شكرا لله على جمعهم مع سيدنا يوسف رئيس الحكومة المصرية وقتها اما قطر فخطر على العرب وتلعب دور قذر بتمويل الشيطان اردوغان الذى فشل فى حلمه العثمانى وعاد بخفى حنين بعد ان قتل وشرد الملايين لعنة الله عليه من الناس اجمعين مع اخوانه المفلسين

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