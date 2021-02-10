الحداد يبحث عن أموال لقواته الموجودة على تخوم سرت

عقد رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوفاق اللواء “محمد الحداد”، اجتماعاً تشاورياً مع اللجنة العسكرية 5+5 التابعة لحكومة الوفاق، واللجنة الفرعية الميدانية، وضباط الهندسة الميدانية بمقر القاعدة البحرية أبوستة.

وبحسب البيان الصادر عن إدارة الشؤون المعنوية، فقد تناول الاجتماع سبل توفير الإمكانيات، والمكافآت المالية لـ”القوة المساندة في غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة” التابعة للوفاق، وكذلك المستحقات المالية الخاصة بلجان الجرحى خارج ليبيا.

كما تناول رئيس الأركان العامة الخطة العامة لنزع الألغام، وتوفير الإمكانيات للعمل على هذه الخطة، والتنسيق مع اللجنة الفرعية الميدانية لتوفير الظروف المناسبة لها، وخطة تجهيز وتوفير مقرات خاصة للقوات، بعد تراجعها من خطوط التّماس من مدينة سرت وجنوبها.