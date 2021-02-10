ليبيا الان

الحداد يبحث عن أموال لقواته الموجودة على تخوم سرت

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوفاق اللواء “محمد الحداد”، اجتماعاً تشاورياً مع اللجنة العسكرية 5+5 التابعة لحكومة الوفاق، واللجنة الفرعية الميدانية، وضباط الهندسة الميدانية بمقر القاعدة البحرية أبوستة.

وبحسب البيان الصادر عن إدارة الشؤون المعنوية، فقد تناول الاجتماع سبل توفير الإمكانيات، والمكافآت المالية لـ”القوة المساندة في غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة” التابعة للوفاق، وكذلك المستحقات المالية الخاصة بلجان الجرحى خارج ليبيا. 

كما تناول رئيس الأركان العامة الخطة العامة لنزع الألغام، وتوفير الإمكانيات للعمل على هذه الخطة، والتنسيق مع اللجنة الفرعية الميدانية لتوفير الظروف المناسبة لها، وخطة تجهيز وتوفير مقرات خاصة للقوات، بعد تراجعها من خطوط التّماس من مدينة سرت وجنوبها.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • رئيس اركان عصابات الجريمه المنظمه التابع لحكومة الفرقاطه المختصه في الخطف مقابل فديه والقتل والسرقه والتهريب سواء المهرب كان بشر أو وقود يعقد اجتماعه الآخير او ماقبل الآخير لبحث عن مصدر تمويل جديد نظرا لتوقف التهريب والخطف في مقابل فديه مشكله توفف مصادر الدخل لا عاد فيه خطف لا عاد فيه تهريب لا عاد فيه سطو علي البنوك فمن رئيس العصابه البحث عن مورد بديل

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