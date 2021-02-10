السائح: نحتاج 7 أشهر لإنجاز الاستفتاء على الدستور

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، أن المفوضية تحتاج إلى ثلاثة أشهر لتجهيز البطاقة الانتخابية وأربعة أشهر لإنجاز عملية الاستفتاء على الدستور.

وقال السائح خلال كلمته أمام لجنة المسار الدستوري بالغردقة إنه في حال رفض الدستور فسيتوقف الأمر على جاهزية الهيئة التأسيسية لإعادة طرح مشروع معدل عندها ننظر في مدة إجراء الاستفتاء الثاني.

وشدد السائح على أن نجاح العملية الانتخابية يتطلب اتفاق الأطراف ووجود قانون وتوفر التمويل الكافي مع ضرورة توفر الظروف الأمنية والصحية المناسبة.

واعتبر مراقبون أن هذا التصريح تأكيد لرؤية أغلب السياسيين الذين رفضوا الاستفتاء على الدستور معتبرين أنه إطالة لأمد الأزمة

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