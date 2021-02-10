ليبيا تُشارك في اجتماع دوليّ يناقش ملف الإخفاء القسري

شارك مدير إدارة العلاقات والتعاون ومستشار وزير العدل لحقوق الإنسان والأمين العام للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ومدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، في اجتماع الفريق المعنيّ بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، المنبثق عن مسار برلين.

وحضر الاجتماع، الذي عُقد عبر تقنية “زوم” برئاسة هولندا وسويسرا؛ رئيس قسم سيادة القانون وحقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وممثلون عن سفارة الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي وعدد من الدول المشاركة في مسار برلين.

وناقش الاجتماع، ملف الإخفاء القسري وآليات التعامل معه و إنهائه، والتأكيد على وزارة العدل أن تولي هذه القضية الأهمية البالغة.

وشدّد الحاضرون على ضرورة إرسال المجتمع الدولي لجنة تقصي الحقائق، وتمكينها من زيارة كافة مراكز الاحتجاز؛ للتأكد من خلوها من محتجزين خارج إطار القانون.

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