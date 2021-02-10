السيسي لـ«المنفي»: مصر ستواصل مساندة ليبيا على كافة الأصعدة

تلقى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الجديد، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لتهنئته باختياره لرئاسة المجلس من قبل أعضاء لجنة الـ75.

وأكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، أن السيسي وجه التهنئة للمنفي بمناسبة اختياره رئيساً جديداً للمجلس الرئاسي الليبي من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي كممثلين عن الشعب الليبي، متمنياً له التوفيق والنجاح في الاضطلاع بمهام منصبه الجديد.

وأعرب الرئيس المصري عن التطلع لأن يمثل اختيار القيادة الليبية الجديدة بمثابة بداية عهد جديد تعمل فيه كافة مؤسسات الدولة الليبية بانسجام وبشكل موحد يُعلي المصلحة الوطنية فوق أية اعتبارات، سعياً لإنهاء الانقسام الليبي الذي كان أحد معوقات المرحلة الماضية وعانت منه الدولة الليبية وشعبها الشقيق وكذلك سائر الإقليم ودول الجوار، مؤكداً مواصلة مصر تقديم الدعم والمساندة لصالح الأشقاء الليبيين سواء على الصعيد الاقتصادي والأمني والعسكري.

بدوره، أعرب المنفي، عن تقديره لتهنئة السيسي، قائلا: “ليبيا تعتز بالعلاقات الأخوية الراسخة مع مصر، والحرص على تدعيم تلك العلاقات وتعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فضلاً على زيادة التنسيق والتعاون إزاء القضايا الإقليمية المختلفة ذات الاهتمام المشترك”.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي الجديد “مصر ساهمت بفاعلية وصدق في مسارات حل الأزمة الليبية على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية، والتي أثمرت عن تقريب وجهات النظر بين مختلف الليبيين، خاصةً من خلال المبادئ الأساسية في «إعلان القاهرة»، والذي كان له أكبر الأثر في إنهاء حالة الانقسام السياسي التي شهدتها ليبيا، وكذا استضافة مصر اجتماعات المسار الدستوري بأكملها بهدف التباحث حول القاعدة الدستورية لإدارة الدولة، إلى جانب استضافة مدينة الغردقة الاجتماعات العسكرية 5+5”.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، على أنه تم التوافق على استمرار التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين بهدف تعزيز جهود الأشقاء الليبيين في قيادة المرحلة الانتقالية خلال الفترة المقبلة.