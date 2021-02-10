تطورٌ جديدٌ في قضية “تمويل القذافي لحملة ساركوزي”

قضت محكمة فرنسية على رجل الأعمال اللبناني الفرنسي، زياد تقي الدين، بدفع غرامة قيمتها ثلاثة آلاف يورو، بتهمة التشهير في حق السكرتير السابق للإليزيه، كلود غيان، وتصريحات حول شبهات تمويل نظام “القذافي” لحملة الرئيس الأسبق “ساركوزي” في 2007.

وكان “تقي الدين”، قد فرّ إلى لبنان وتمت ملاحقته من قبل السلطات الفرنسية اتهم في مقابلة وزير الداخلية الأسبق بنقله أموال قدمتها السلطات الليبية لتمويل حملة “ساركوزي”.

ورأت المحكمة، أن هذه التصريحات تعدّ تشهيرًا في حق كلود غيان، وحكمت عليه أيضًا بدفع ثلاثة آلاف يورو؛ كعطل وضرر، وألفي يورو كنفقات المحكمة.

وكان قد حكم عليه، في فبراير العام الماضي، بدفع غرامة ثمانية آلاف يورو، لاعترافه بتسليم “غيان وساركوزي” خمسة ملايين يورو مُقدّمة من ليبيا.

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