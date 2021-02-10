“السيسي” لـ ” المنفي”: ندعم المجلس الرئاسي الجديد من أجل استقرار ليبيا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، هاتفيًا، مع رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد السيسي خلال حديثه مع المنفي، دعمه للمجلس الرئاسي الجديد من أجل استقرار ليبيا.

من جانبه؛ أكد المنفي اعتزاز ليبيا بالعلاقات الأخوية الراسخة مع مصر، والحرص على تدعيم تلك العلاقات في مختلف المجالات، فضلاً على زيادة التنسيق والتعاون إزاء القضايا الإقليمية المختلفة ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بالمساهمة الفعالة والصادقة لمصر في مسارات حل الأزمة الليبية على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية، والتي أثمرت عن تقريب وجهات النظر بين مختلف الليبيين، خاصةً من خلال المبادئ الأساسية في “إعلان القاهرة

وكانت مصر قد رحبت بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية من قِبل ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد اليوم في جنيف برعاية الأمم المتحدة، معربة عن التطلع إلى العمل مع السلطة الليبية المؤقتة خلال الفترة القادمة حتى تسليم السلطة إلى الحكومة المُنتخبة بعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

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