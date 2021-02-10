السيسي لـ«دبيبة»: مصر حريصة على مساعدة الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة دولته

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الحكومة التنفيذية عبد الحميد دبيبة، أن مصر مستعدة للاستمرار في «تلبية كافة احتياجات الأشقاء الليبيين لاستعادة الاستقرار إلى بلادهم، امتداداً لمسار العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين»، مشددا على حرص مصر في مساعدة الشعب الليبي في استكمال آليات إدارة دولته.

وصرح الناطق باسم الرئاسة المصرية بأن السيسي هنأ دبيبة «على نيل ثقة أعضاء ملتقى الحوار السياسي»، متمنياً «له وللشعب الليبي الشقيق كل التوفيق والنجاح في إطار استعداد السلطة الانتقالية في ليبيا لتهيئة الدولة والانطلاق بها نحو آفاق التنمية».

السيسي يؤكد للمنفي دعم مصر جهود الليبيين على الأصعدة الاقتصادية والأمنية والعسكرية

ووفق بيان الرئاسة المصرية، أعرب دبيبة عن شكره لتهنئة السيسي، مؤكداً الحرص على تدعيم العلاقات المصرية الليبية التاريخية، واستكمال مسيرة تعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، فضلاً على زيادة التنسيق والتعاون إزاء القضايا الإقليمية المختلفة.

كما ثمن دبيبة «دور مصر الرائد، وجهودها الحثيثة والصادقة في دعم ومساندة أشقائها في ليبيا»، في إطار العلاقات الممتدة والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا «تقديره لرئيس والشعب المصريين للوقوف بجانب أشقائهم الليبيين في إدارة المرحلة الانتقالية، ومساندتهم في المسئولية التاريخية الملقاة على عاتقهم».

وفي وقت سابق من اليوم، أجرى السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس المجلس الرئاسي المنتخب محمد المنفي، اليوم الأربعاء، أكد خلاله مواصلة مصر دعمها لصالح الليبيين على الصعيد الاقتصادي والأمني والعسكري.

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