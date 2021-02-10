توقعات المحلل السياسي أحمد المهدوي حيال منح الثقة للحكومة الجديدة ومدى نجاحها

أخبار ليبيا24

قال المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي أعتقد بأن مجلس النواب سيفشل في اعتماد الحكومة لأن المجلس مازال منقسمًا ولم يجتمع مكتمل النصاب منذ فترة.

وأضاف المهدوي لـ”أخبار ليبيا24″ أعتقد أن كل مجلس سواء طبرق أو طرابلس سيتمسك بمكان انعقاد وفق ما يراه كلا منهما.

واستطرد المحلل السياسي بالقول :”لكن وفقا للدستور فإن مكان الانعقاد الشرعي مدينة بنغازي وبالتالي سيحال أمر الحكومة إلى لجنة الحوار للتصديق عليها.

وأوضح المهدوي أنه وفق مسودة الاتفاق في خارطة الطريق المتفق عليها في تونس فإن لجنة الحوار منحت صلاحيات واختصاصات مجلس النواب في التصديق وحتى في إصدار القوانين إذا ما أخفق مجلس النواب والرئاسي في اتخاذ القوانين والقرارات اللازمة لإنجاح انتخابات ديسمبر 2021.

وتابع المحلل :”للأسف المشكلة في ليبيا مازالت قائمه وهو الانقسام السياسي في مجلس النواب وكان لزامًا على منتدى الحوار إجبار المجلس بتوحيد القبتين من أجل استكمال الاستحقاقات القادمة”.

بالنسبة التي لم يختارها بل أجبر عليها من قبل البعثة الأممية عن طريق تمريرها من خلال لجنة الحوار السياسي 75

وواصل المهدوي حديثه :”السؤال المهم الذي يشغل بال المواطن هل ستكون هذه السلطة التنفيذية الجديدة لكل الليبيين خصوصا وأننا نراها استنساخًا للصخيرات ولحكومة الوفاق بمعنى إذا لم تحظى هذه الحكومة بالرضا والقبول الشعبي فإنها ستدفن قبل أن تولد خصوصا وأن السبب الرئيس لفشل الوفاق عدم نيلها الرضى والقبول الشعبي”.

وأشار المحلل السياسي إلى أن هذه الحكومة أمامها ملفات شائكة ومهمة ملف المصالحة ملف السلاح والميليشيات والمرتزقة ملف الانتخابات والأوضاع المعيشية الصعبة والأهم ملف المهجرين قسرا وعلى رأسهم أهالي تاورغاء.

وقال المهدوي :”أعتقد أن المهمة صعبه جدا أمام الحكومة الجديدة لأنها ستكون مكبلة اليدين وستفرض الميليشيات المسلحة غرب ليبيا أجندتها وسيطرتها على هذه الحكومة خصوصا وأن رئيسها لا يملك الخبرة التكنوقراطية في إدارة الدولة”.

وختم المحلل حديثه :”المهمة صعبة والأصعب كسب التأييد الشعبي في ظل كل التحديات على الأرض وأهمها كيفيه إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وجبر الضرر بين أطياف الشعب الليبي ويجب عليها أيضا وضع الترتيبات اللازمة لإنجاح استحقاق 24 ديسمبر المقبل”.