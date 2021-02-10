«أجوكو»: رفع العزل الصحي تباعا عن حقول السرير ومسلة والبيضاء والنافورة

أعلن رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، فضل الله أحتيتة، رفع العزل الصحي تباعا عن حقول «السرير، ومسلة، والبيضاء، والنافورة» مع استمرار الإجراءات الوقائية المتخذة.

وأشار أحتيتة إلى أن التقارير الواردة من الحقول وإدارة الصحة والسلامة والبيئة تؤكد «خلو جميع الحقول والمواقع التابعة للشركة من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد»، حسب بيان على صفحة الشركة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وشكرت إدارة الشركة الموظفين على حرصهم بإتباع الإجراءات الاحترازية «ما ساعد في الحد من انتشار هذه الجائحة»، كما أثنت على جميع مراقبي الحقول والأقسام والوحدات بها وإدارة الصحة والسلامة والبيئة على المجهودات المبذولة والاستجابة السريعة لمكافحة «كورونا».

وفي 27 يناير الماضي، وجهت «أجوكو» بتشديد الإجراءات الوقائية في المواقع والحقول التابعة لها، «بعد ورود تقارير من بعض الحقول حول وجود حالات اشتباه بالإصابة» بالفيروس، كما طالبت بإجراء الكشوفات والمسوحات لجميع القادمين للحقول، والحد من التنقل ومراعاة التباعد الاجتماعي في أماكن العمل والراحة، وإجراءات العزل لحالات الاشتباه، وارتداء الكمامات وتعقيم الأماكن، وإعداد تقرير شامل عن الوضع الصحي بالمواقع والإجراءات المتخذة بالخصوص، والعمل على الحد من الازدحام والتنقل، وتنفيذ سياسات إدارة الصحة والسلامة والبيئة في هذا الشأن.

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