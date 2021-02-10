بوقادوم لـ” دبيبة : مستعدون للعمل مع الحكومة الجديدة لتحقيق الأمن في ليبيا

أعلن وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقداوم، اليوم الاربعاء، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء المنتخب لليبيا عبد الحميد دبيبة.

وأوضح بوقادوم في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه أكد لرئيس الوزراء الليبي استعداد الجزائر للتعاون والعمل معا لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق.

وشدد بوقاوم على تضامن الجزائر الثابت مع الشعب الليبي الشقيق وموقفها الرافض لجميع أشكال التدخل في شؤونه الداخلية.

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