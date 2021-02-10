سيالة وأبو الغيط يستعرضان أبرز مستجدات الوضع في ليبيا والتطورات الأخيرة للعملية السياسية

ليبيا – التقى وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.

اللقاء تضمن وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة استعراض أبرز مستجدات الوضع في ليبيا والتطورات الأخيرة للعملية السياسية.

وقدم الأمين العام التهنئة باختيار السلطة التنفيذية الجديدة متمنيًا النجاح لحكومة الوحدة الوطنية في مهمتها، خلال الفترة التمهيدية لتنظيم الانتخابات في الموعد المتفق عليه في 24 ديسمبر القادم.

وكان اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول مسيرة العمل العربي المشترك وسبل تعزيز دور جامعة الدول العربية في معالجة الأزمات والقضايا العربية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية