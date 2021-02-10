الناظوري يبحث الوضع الأمني ببنغازي

اجتمعت الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الاركان العامة بالرجمة برئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري، وبحضور كل أعضائها لمناقشة الوضع الأمني بمدينة بنغازي وعلى رأسها جرائم القتل.

وأوضح المركز الإعلامي، انه تم أيضا مناقشة المشاكل التي تواجه عمل الأجهزة الأمنية هذا وقد أكد الناظوري لرؤساء الأجهزة الأمنية على العديد من النقاط أهمها أن الكل متساوون أمام تطبيق القانون ولا وجود لا استثناءات جهوية ولا عسكرية ولا أمنية تحول دون إنفاذ القانون، وأنه لن يتهاون في محاسبة المقصرين من المؤسسات الأمنية والعسكرية المكلفة بالخطة الأمنية، كما أكد على ضرورة التعاون التام بين الأجهزة الأمنية السرية والظاهرة في محاربة الجريمة والمجرمين، وضرورة التواجد المستمر للأمن الظاهر بشوارع المدينة الرئيسية والفرعية.