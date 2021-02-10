ثابت : استئناف الرحلات الجوية بين طرايلس وبنغازي خطوة في الاتجاه الصحيح

أخبار ليبيا 24 – خبر

أبدى عضو مجلس النواب “عبدالمطلب ثابت” عن ارتياحه بعد استئناف الرحلات للخطوط الجوية الليبية من وإلى مدينتي طرايلس وبنغازي وعودة الطائرة التابعة للخطوط الليبية والتي كانت محتجزة لأكثر من عام في مطار مصراتة .

ثابت هنأ مجلس إدارة الخطوط الجوية الليبية، بعد توحيد مجلس إدارة الشركة وإنهاء الانقسام الإدراي بها، مشيداً بجهود كل من ساهم في توحيد الشركة وانطلاق عملها وبشكل موحد من جديد .

وفي سياق آخر، بارك النائب إزالة السواتر الترابية من الطريق الساحلي، وإعادة فتح الطريق من جديد مابين مدينتي سرت ومصراته والذي جاء بعد اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة، معرباً عن أمله في إعادة فتح الطريق كلياً .

وقال ثابت إننا ندعم وبقوة مثل هذه الخطوات التي من شأنها توحيد الصف ورأب الصدع وتجاوز الماضي ولم شمل الليبين .