ليبيا الان

البيوضي: في حال لم تنل الحكومة الثقة سندخل نفقًا طويلًا من العنف والإشكاليات القانونية

تم النشر منذُ 43 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي إن البيان الترحيبي الصادر عن مجلس الأمن لا يعني بالضرورة الاعتراف الرسمي بشرعية نتائج ملتقى الحوار السياسي في جنييف.

البيوضي اعتبر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الاجتماع هو خطوة أولى فقط.

وأشار إلى أنه في حال لم تنل هذه الحكومة الشرعية القانونية من مجلس النواب المعترف به دوليًا، فإن هذا يعني الدخول لنفق طويل من الصراعات والإشكاليات القانونية التي ستتحول خلال فترة وجيزة لفورة عنف، بحسب قوله.

وأضاف: “ليس من السهل إسقاط المشروع الدولي؛ لكنه تأكيد على أن الليبيين يملكون القدرة إذا تكاتفوا”.

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك