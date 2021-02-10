شركة الخليج ترفع الحجر الصحي عن حقل البيضاء بعد ظهور حالات اشتباه كورونا

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رفعت شركة الخليج العربي للنفط الحجر الصحي الكامل الذي كان مفروضًا على حقل البيضاء أحد الحقول التابعة للشركة بعد ظهور عدد 13 حالة اشتباه بفيروس كورونا.

وأوضحت الشركة أنه تم فرض الحجر الصحي عقب الاشتباه في عدد من الحالات ووصل الدعم الطبي إلى الحقل من توفير الأجهزة والمعدات اللازمة من المستلزمات الطبية.

وأشارت شركة الخليج العربي للنفط أنه تم إجراء الكشف الكامل على حالات الاشتباه وظهرت النتائج كلها سالبة، وتم التأكيد أن حقل البيضاء خالي تماما من أي إصابات بفيروس كورونا.