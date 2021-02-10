التركاوي: نأمل أن تتمكن السلطة التنفيذية الجديدة من إنهاء معاناة الشعب

انتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، الأيام الماضية، سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا، تتولى إدارة المرحلة المؤقتة، لحين إجراء الانتخابات في البلاد نهاية العام الجاري ديسمبر 2021، وأعلنت ممثلة الأمم المتحدة الخاصة لليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، فوز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبه بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى كل من موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، وذلك بعد فوز القائمة التي تضم أسمائهم بتسعة وثلاثين صوتا من الأصوات خلال الانتخابات التي جرت بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد بمدينة جنيف في سويسرا، وهى النسبة المطلوبة للفوز وفقا للآلية المعتمدة. ولمزيد من التفاصيل حول تطورات الملف الليبي وخاصة في ظل اختيار سلطة تنفيذية ليبية جديدة كان لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” هذا الحوار مع عضو مجلس النواب خير الله التركاوي، وإلى نص الحوار.

-نأمل أن تتمكن السلطة التنفيذية الجديدة من إنهاء معاناة الشعب.

-البعثة الأممية تركت اختيار الحقائب الوزارية للمجهول.

-أبرز التحديات أمام السلطة الجديدة هي التشتت ما بين إرضاء الإرادة الخارجية وإرادة الشعب.

-التحديات مرهونة بسير خطة البعثة الأممية وتعليماتها.

-كيف تابعتم اختيار السلطة التنفيذية الجديدة؟

كنت دائما متابعا للشأن الليبي محليا ودوليا ونأمل أن تنتهي معاناة الشعب بدخول السلطة التنفيذية الجديد المختارة من بعثة الأمم المتحدة، فالنسبة للسلطة التنفيذية الجديدة، فأننا نأمل منها أن تنهي معاناة الشعب الليبي، الذي يعاني حتى يومنا هذا من أزمات عدة.

-ما رأيك في أداء البعثة الأممية خلال الآونة الأخيرة؟

الفترة الأخيرة أتت البعثة الأممية بنتاج الا وهو المجلس الرئاسي الجديد برئاسة الدكتور محمد المنفي، ورئيس الحكومة للجهاز التنفيذي برئاسة عبد الحميد دبيبه، فيما ترك اختيار الحقائب الوزارية للمجهول أما لمجلس النواب المنشطر أو إرادة خارجية ليس من إرادة الشعب الليبي الا وهى وثيقة الملتقى السياسي (75) ونأمل في فأن تنهي هي الأخرى معاناة الشعب الليبي.

-ما أبرز التحديات أمام السلطة التنفيذية الجديدة؟

السلطة التنفيذية الجديد ستحاول لكي تنجح ونأمل ذلك أما من حيث أبرز التحديات ستكون أهمها التشتت ما بين إرضاء الإرادة الخارجية وإرادة الشعب الليبي، فالتحديات مرهونة بسير خطة البعثة الأممية وتعليماتها.

-ما موقف البرلمان من الحكومة الجديدة؟

موقف مجلس النواب هو متابعة المشهد الليبي وفق تطوراته المتلاحقة لخطة البعثة الأممية التي ينتظر الشعب الليبي بكل أمل أن تنتهى معاناته.

-برأيك.. هل ستدخل ليبيا مرحلة جديدة من التأزم أم ستتجه نحو الحل؟

سؤال مهم ولا يستطيع أحد الإجابة عليه لأنه مرهون بمن زرع مستنقع معاناة الشعب، أما استمرار التأزم أو الحل.

-هل تؤيد عقد جلسة للبرلمان في صبراتة.. وما هي أهمية هذه الجلسة أو جدول أعمالها؟

عقد جلسة لمجلس النواب أنا شخصياً أرحب بها في أي مكان داخل ليبيا أمام الشعب الليبي العظيم.

-في ظل المعطيات الأخيرة وتطورات الملف الليبي.. برأيك هل ستصل ليبيا إلى الانتخابات في موعدها المقرر ديسمبر 2021؟

نعم، إذا أصبحت ليبيا بدون سلطات منشطرة ورئيس واحد فستتمكن بإذن الله من الوصول إلى الانتخابات في موعدها المقرر لها.

-كلمة أخيرة..

أوجه كلمتي للشعب الليبي العظيم لأنه من حملني أمانة الوطن، رغم سياسة التجويع الممنهجة للشعب وصناعة وثيقتي استمرار التخبط في الصخيرات (2015) وجنيف (2021)، وأتمنى وأدعو الله عز وجل أن تنتهي معاناة الشعب الليبي في القريب العاجل.