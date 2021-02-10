السايح: نجاح العملية الانتخابية يتطلب اتفاق الأطراف ووجود قانون للانتخابات وتوفر التمويل الكافي

ليبيا – قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح إن المفوصية تحتاج إلى ثلاثة أشهر لتجهيز البطاقة الانتخابية وأربعة أشهر لإنجاز عملية الاستفتاء على الدستور.

السايح وخلال كلمته أمام لجنة المسار الدستوري بالغردقة وفقًا لما نقلته قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أشار إلى أنه في حال تم التصويت بـ”لا ” على مشروع الدستور، فسيتوقف الأمر على جاهزية الهيئة التأسيسية لإعادة طرح مشروع معدل، عندها ننظر في مدة إجراء الاستفتاء الثاني؛ وفق قوله.

وأكد السايح أن نجاح العملية الانتخابية يتطلب اتفاق الأطراف ووجود قانون وتوفر التمويل الكافي مع ضرورة توفر الظروف الأمنية والصحية المناسبة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية