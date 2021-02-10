الشكري: هناك سيل من قرارات الساعات الأخيرة للسراج والثني ولابد من وقفها

دعا محافظ المصرف المركزي المنتخب من قبل مجلس النواب، محمد الشكري، رئيسي ديواني المحاسبة وهيئتي الرقابة، لإيقاف قرارات فائز السراج، وعبد الله الثني.

وقال الشكري، في تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن رئيسي ديوان المحاسبة ورئيسي هيئة الرقابة الإدارية؛ عليهما إيقاف رئيسي الحكومتين والوزارات والمؤسسات التابعة لهما من إصدار قرارات تعيينات أو ترقيات أو إيفاد للخارج أو مصروفات غير اعتيادية، أو ما يسمى قرارات الساعات الاخيرة.

وأضاف الشكري أنه يجب أن يتم إيقاف قرارات السراج والثني من تاريخ اختيار المجلس الرئاسي والحكومةً من قبل لجنة الـ75، مؤكدًا أن سيلا من قرارات الترضية والتنفيع والمصالح المتبادلة على حساب مقدرات الشعب الليبي.

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