طوارئ الرحيبات تعلن نفاد مواد التشغيل وعدم أخذ العينات حتى إشعار آخر

أعربت لجنة الأزمة والطواري لمكافحة فايروس كورونا بالرحيبات، عن أسفها لانفاد الحاصل بمواد التشغيل بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض وكل فروعه.

وقالت اللجنة في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” إن المركز لا يمكن أن يستقبل المرضى لأخذ العينات أو المسحات للمسافرين خلال هذه الفترة وحتى إشعار أخر.

ويرى مراقبون أن هذه المأساة تكشف مدى تردي الوضع الصحي في المناطق الخاضعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة في ظل ضعف الأجهزة الرقابية وقلة لإمكانيات بالمستشفيات.

ورأى مراقبون أن هذه المأساة تنذر باحتمالية تعرض الأطفال للتسمم الغذائي أو الإصابة بأمراض خطيرة.

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