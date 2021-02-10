«تعليم الوفاق» تستعد لاستئناف الدراسة السبت المقبل

تابع وكيل وزارة التّعليم لشؤون الديوان والتّعليم العام في حكومة الوفاق المُهندس عادل جمعة في اجتماع عقده بمكتبه، اليوم الأربعاء، العراقيل والعقبات أمام استئناف الدراسة المقرر له السبت المُقبل.

واعتبر جمعة أن استئناف «تحدّيًا حقيقيًا»، مشددًا على ضرورة حل مشكلة نقص عناوين الكتب، وتفقد نواقص واحتياجات المراقبات، وتعهد بتطوير المنصّة التّعليمية «لنتعلم» والعمل على حلحلة الإشكاليات والعقبات التي تُواجه فريق العمل بها، حسب بيان للوزارة.

وقال إنه «لن يتخلّى عن دعم المعلمين الذي عملوا في التعليم عن بُعد»،، وتعهّد بمُتابعة شركة «هاتف ليبيا» بشأن تزويد المركز العام للتدريب وتطوير التعليم بالإنترنت بشكل مجاني.

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وحَضَرَ الاجتماع مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة الدكتور سعيد معيوف، ومدير مركز المناهج التّعليمية والبُحوث التربوية الدكتور طاهر الحبيب، والمدير العام لمركز التدريب وتطوير التعليم الدكتورة مسعودة الأسود، ومدير مصلحة التّفتيش والتّوجيه التّربوي الدكتور علي المهنكر، ومدير إدارة التّخطيط والاستراتيجيات الدكتور أيمن المحمودي، ومدير مكتب شؤون الوزارة عبدالفتاح الفاضلي، والدكتور أحمد الكيلاني عن مركز المعلومات والتوثيق.

نقص في عناوين الصف الخامس

وخلال الاجتماع، كشف مدير مركز المناهج التّعليمية والبُحوث التربوية الدكتور طاهر الحبيب، وجود نقص في عناوين الصف الخامس، لكنه أشار إلى أن المطابع التونسية المتعاقد معها تعهّدت بتوفير هذه النواقص خلال الأسبوع المُقبل.

وأشارت المدير العام لمركز التدريب وتطوير التّعليم و رئيس لجنة التّعليم عن بعد الدكتورة مسعودة الأسود، الى وجود تفاعل كبير مع خدمة التعليم عن بعد، مشدّدة على أهمية السير بالتوازي بين القناة والمنصّة التّعليميّتين، لافتة إلى التواصل مع قناة «ليببا الوطنية» بهدف تخصيص ساعات تلفزيونية لبث الدروس التعليمية.

بدوره، أوضح مدير مكتب شؤون الوزارة عبدالفتاح الفاضل، متابعته إجراءات القناة التعليمية التابعة للوزارة وفقاً لتعليمات الوزير، مع مدير القناة، مضيفًا أن دور القناة التعليمية «لا يجب أن يكون رئيسيًا بل داعم للتعليم الافتراضي».

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