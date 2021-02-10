“جوين جينكيز” يثمن دور النمروش في دعم “القوات الخاصة الإنجليزية” في ليبيا

استقبل وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، اليوم الإثنين، الفريق أول جوين جينكيز قائد القوات الخاصة البريطانية، بمقر وزارة الدفاع في طرابلس، والذي كان برفقته سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هيبتون وآمر القوات الخاصة البريطانية اللواء اليستر و الملحق العسكري المعتمد لدي ليبيا عقيد مارك بافن والوفد المرافق له.

وبحسب إيجاز صحفى للوزارة، تناول الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية في ليبيا وآخر المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي، وقد أكد “النمروش”، على أهمية دولة بريطانيا التاريخية والاستراتيجية لليبيا .

وأعرب النمروش، عن أمله في أن تقوم المملكة المتحدة بتوسيع حجم التعاون العسكري وخاصة فيما يتعلق بتدريب القوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وفيما يتعلق بنزع الألغام والمفخخات وخاصة تلك التي تم زرعها من قبل المرتزقة.

من جهته، ثمن الفريق جينكينز الدعم الذي تقدمه وزارة الدفاع إلى فريق القوات الخاصة الإنجليزية في ليبيا، وأن بريطانيا تدعم استتباب الأمن والاستقرار في كافة أرجاء ليبيا.