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«النقاصة»: جاري الآن إزالة الألغام ومخلفات الحرب وفقاً لاتفاق سرت

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بوفد حكومة الوفاق مختار النقاصة، إنه يجري الآن بدء عملية إزالة الألغام ومخلفات الحرب، وفقا للاتفاق الأخير في سرت، مشيراً في تصريحات صحفية – رصدتها “الساعة 24” اليوم الأربعاء، إلى أن عملية الإزالة يقوم بها الطرفان كل حسب موقعه، وفق قوله.

وسبق أن قال رئيس الوفد الممثل لحكومة الوفاق في لجنة 5+5  أحمد بوشحمة، إن اجتماع اللجنة في سرت ناقش عملية نزع الألغام ومخلفات الحرب بحضور أعضاء اللجنة الفرعية من ضباط العمليات و الهندسة.

وأضاف بوشحمة في تصريح صحفي – رصدته “الساعة 24”  قبل أيام، أن: “العمل جار لفتح الطريق الساحلي بين المنطقة الشرقية والغربية” موضحا في الوقت ذاته أنهم أكدوا للأمم المتحدة على ضرورة العمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وفق قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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