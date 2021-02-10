«النقاصة»: جاري الآن إزالة الألغام ومخلفات الحرب وفقاً لاتفاق سرت

قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بوفد حكومة الوفاق مختار النقاصة، إنه يجري الآن بدء عملية إزالة الألغام ومخلفات الحرب، وفقا للاتفاق الأخير في سرت، مشيراً في تصريحات صحفية – رصدتها “الساعة 24” اليوم الأربعاء، إلى أن عملية الإزالة يقوم بها الطرفان كل حسب موقعه، وفق قوله.

وسبق أن قال رئيس الوفد الممثل لحكومة الوفاق في لجنة 5+5 أحمد بوشحمة، إن اجتماع اللجنة في سرت ناقش عملية نزع الألغام ومخلفات الحرب بحضور أعضاء اللجنة الفرعية من ضباط العمليات و الهندسة.

وأضاف بوشحمة في تصريح صحفي – رصدته “الساعة 24” قبل أيام، أن: “العمل جار لفتح الطريق الساحلي بين المنطقة الشرقية والغربية” موضحا في الوقت ذاته أنهم أكدوا للأمم المتحدة على ضرورة العمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وفق قوله.