كوبيش يؤكد التزام الأمم المتحدة باستقرار ليبيا وسيادتها ووحدتها

شدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، على التزام الأمم المتحدة باستقرار ليبيا وازدهارها وسيادتها ووحدتها.

وأكد كوبيش أهمية البناء على الزخم الذي أفرزته التطورات الإيجابية المحققة في الأشهر الماضية، في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار بجهود ومسارات ليبية القيادة والملكية.

وأجرى المبعوث الأممي أمس محادثات هاتفية مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، لمناقشة المضي قدما في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي.

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